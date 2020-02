También el corazón se rompe literalmente por el amor Especialista

El estrés o una emoción muy fuerte como una ruptura amorosa o la pérdida de un ser querido, puede romper literalmente el corazón, aseguró el especialista en cardiología, Benito Gómez Álvarez.

"Se le llama síndrome del corazón roto porque aparece de repente y generalmente va presidido de alguna crisis emocional aguda. Entonces, quizá valga la pena enamorarse, pero no tanto, no se vaya a romper el corazón", comentó el experto en entrevista con Notimex.

Este síndrome, explicó, también llamado miocardiopatía por estrés, es un padecimiento agudo que muchas veces se confunde con un infarto del miocardio por los síntomas y lo plasmado en electrocardiogramas y exámenes de laboratorio.

Detalló que puede aparecer a cualquier edad y género, pero es más frecuentemente en mujeres, específicamente postmenopáusicas, tiene una duración de aproximadamente un mes, requiere de hospitalización y tiene una mortalidad de 10 a 15 por ciento.

Sin embargo, "el pronóstico generalmente es bueno, se trata con diversos medicamentos diuréticos, alguno inhibidores del sistema, y a los pocos días los pacientes suelen recuperar la función del corazón totalmente", apuntó.

El experto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que en el país no existe una prevalencia de esta enfermedad, pues sólo se han presentado de forma aislada.

Entre los síntomas se encuentra la gran dificultad para respirar, la aparición de muchas palpitaciones, dolor en el tórax, e insuficiencia cardiaca.

El especialista recomendó que, en caso de sentir alguno de los síntomas, es necesario acudir a un hospital bien equipado y no con médicos de farmacias o boticarios, pues "no es que no sean capaces, sino porque no cuentan con los tratamientos para atender esta enfermedad aguda".