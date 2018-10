También afecta crimen a las embarcaciones

Ciudad de México

Asociaciones civiles de marinos llevaron ante diputados el tema de inseguridad en el mar que, indicaron, afecta además de plataformas de Pemex a embarcaciones.

En una reunión con legisladores de Morena, se refirieron de forma específica a la nota publicada por Grupo REFORMA, en la que se da cuenta de que el crimen ha alcanzado las plataformas marinas y los buques de Petróleos Mexicanos, delitos que han ido al alza.

De acuerdo con la información, las plataformas petroleras ubicadas en los océanos de Campeche y Tabasco, se registraron 276 actos ilícitos en plataformas petroleras ubicadas en altamar, y durante los últimos meses de este año, se han registrado 24 asaltos.

Desde el punto de vista de marinos civiles, la Secretaría de Marina no está cumpliendo con su trabajo de brindar seguridad a las plataformas pues además de éstas, grupos delictivos identificados como "piratas", también han atacado embarcaciones sin que haya un cese de delitos.

"La parte de la seguridad nos está afectando. Es una situación que estamos viviendo, que generalmente es preocupante", indicó Faustino Suárez, representante del Frente Nacional de Marinos Mercantes ante legisladores.

A raíz del atentado a las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos, explicó, en las embarcaciones se instaló un mecanismo de emergencia para ataques de grupos delictivos.

Detalló que este consiste en botones instalados en las embarcaciones que, en dado caso de emergencia, son accionados y la señal llega a elementos de la Secretaría de Marina con el fin de que éstos acudan al auxilio.

Sin embargo, dijo, esto no ocurre o sucede tarde sin que se le brinde ayuda a la tripulación.

"Es ahí donde entra la Marina Armada de México y entonces no se está cumpliendo. A lo mejor nos equivocamos, pero antes de eso, antes de esto no se había visto lo que está sucediendo en estos días", dijo.

"Estamos teniendo casos de asalto a las tripulaciones, asaltos a las plataformas. Es muy preocupante", añadió.

Los casos se han intensificado en los últimos tres años, indicó, y sin dar un número preciso, indicó que son decenas de asaltos los que mensualmente afectan embarcaciones mercantes.

Al respecto, el diputado Julio Carranza, secretario de la Comisión de Marina en la Cámara baja, indicó que está consciente de esta problemática y que entre el gremio es una queja constante.

"El tema de los asaltos a las embarcaciones no es nuevo. Llevo 4 años que lo escucho porque tengo amigos en embarcaciones mercantes y me platican estas historias de horror, de lo que pasa que es algo que no se sabe en medios de comunicación", expuso.

Se comprometió a llevar acciones para procurar o exigir seguridad en los mares y océanos.

En tanto, el capitán Javier Fernández Perroni, presidente del Cuerpo Consultivo Marítimo Mercante, también externó su preocupación sobre la violencia que aqueja a marinos civiles."Vivimos con mucha inseguridad en toda la actividad marítima, por eso pedimos que la Marina Armada de México realice realmente su función que es parte de lo que tiene encomendado en su Ley Orgánica. Están formados para ello", apuntó.

PIDEN SACAR A MARINA DE COMERCIO

Voceros de marinos mercantes pidieron que desde el Palacio Legislativo de San Lázaro se impulsen las reformas necesarias para que la Secretaría de Marina no sea quien administre el comercio en el mar.