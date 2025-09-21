Se intensifican robos en fraccionamientos

En los últimos días se han registrado diversos robos en casa habitación, principalmente en la zona sur de la ciudad, lo que ha generado preocupación entre los vecinos de distintos fraccionamientos.

Elementos de la Policía Ministerial Investigadora de Valle Hermoso informaron que en algunos de los casos, las cámaras de seguridad lograron captar a jóvenes con el rostro cubierto realizando los actos delictivos.

Las autoridades exhortaron a las personas afectadas a presentar sus denuncias correspondientes, con el fin de poder integrar las carpetas de investigación y dar seguimiento a cada caso.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas en relación con estos hechos, sin embargo, se aseguró que continúan las indagatorias para dar con los responsables.

Cabe destacar que la mayoría de las personas afectadas, como Manuel Cerda, un residente de la colonia Buena Vistq, han preferido utilizar las redes sociales para denunciar los hechos y buscar a los responsables.