Agoniza Zona Industrial

La falta de inversiones y el cierre paulatino de empresas mantienen al Parque Industrial de Valle Hermoso en una situación crítica, lo que ha generado preocupación entre la clase obrera ante la escasez de fuentes de empleo en la ciudad.

Actualmente, solo permanecen en funcionamiento dos plantas de la empresa Joyson, que emplean a no más de 400 trabajadores, así como la empresa Cardinal Brands, con una plantilla cercana a los 200 obreros.

Sin embargo, los empleados de Joyson temen por su futuro, ya que se ha informado que a más tardar en febrero próximo, la compañía trasladará sus operaciones a otro estado de la República, poniendo en riesgo más de 350 empleos directos.

Cabe destacar que desde hace más de 15 años no se ha instalado ninguna nueva empresa en Valle Hermoso, una ciudad que en los primeros años del 2000 fue reconocida por su mano de obra calificada y eficiente.

Pese a esta situación, hasta el momento ninguna autoridad ha tomado cartas en el asunto ni ha anunciado estrategias para reactivar la economía local o incentivar la llegada de nuevas inversiones.

Mientras tanto, cada día cientos de obreros deben trasladarse en autobuses hacia maquiladoras de ciudades vecinas como Matamoros, Río Bravo y Reynosa, en busca de sustento.

Expertos y líderes laborales advierten que, de continuar esta tendencia, la falta de empleos podría derivar en un incremento de los índices delictivos y en un deterioro generalizado de las condiciones sociales en los próximos años.



