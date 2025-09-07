Supervisa CREDE el inicio del ciclo escolar 2025-2026

El jefe del Centro Regional para el Desarrollo Educativo en Valle Hermoso (CREDE), profesor Jorge Mata Álvarez, realizó esta semana visitas a distintas escuelas de la comunidad con el propósito de constatar que el inicio del ciclo escolar 2025-2026 se desarrollara con normalidad.

Durante su recorrido y platica con padres de familia, Mata Álvarez informó que hasta el momento no se ha presentado ninguna situación que afecte las actividades escolares y destacó que la entrega de útiles escolares, por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas, ya se ha realizado a la mayoría de los estudiantes.