Supervisa CREDE el inicio del ciclo escolar 2025-2026

Supervisa CREDE el inicio del ciclo escolar 2025-2026Jorge Mata Álvarez garantiza que los estudiantes de Valle Hermoso reciban sus útiles escolares gracias al Gobierno de Tamaulipas.
El jefe del Centro Regional para el Desarrollo Educativo en Valle Hermoso (CREDE), profesor Jorge Mata Álvarez, realizó esta semana visitas a distintas escuelas de la comunidad con el propósito de constatar que el inicio del ciclo escolar 2025-2026 se desarrollara con normalidad.
Durante su recorrido y platica con padres de familia, Mata Álvarez informó que hasta el momento no se ha presentado ninguna situación que afecte las actividades escolares y destacó que la entrega de útiles escolares, por parte del Gobierno del Estado de Tamaulipas, ya se ha realizado a la mayoría de los estudiantes.
