Intensa neblina en Valle Hermoso

Una densa neblina que se ha presentado durante las últimas dos noches en esta ciudad ha puesto en riesgo a los habitantes que transitan hacia las colonias más alejadas y las zonas rurales, debido a la disminución considerable de la visibilidad.

Aunque las temperaturas se han mantenido entre los 15 y 23 grados centígrados, el fenómeno meteorológico ha persistido durante dos noches consecutivas, siendo la del pasado jueves la de mayor intensidad, según los reportes locales.

¿Qué medidas deben tomar los conductores?

Aurelio Silva Salazar, encargado del monitoreo del clima, recomendó a la población extremar precauciones, principalmente al conducir fuera de la ciudad en horas nocturnas, ya que la visibilidad llega a reducirse a menos de 50 metros, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Impacto de la neblina en la seguridad vial

Las autoridades exhortan a los conductores a disminuir la velocidad, encender las luces bajas y evitar desplazamientos innecesarios mientras prevalezcan estas condiciones climatológicas.