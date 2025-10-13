Detectan tres casos del virus coxsackie

Personal médico del Hospital General de Valle Hermoso reportó la atención de al menos tres menores de cinco años con síntomas compatibles con el virus conocido como "boca, manos y pies" durante los últimos días.

Aunque de manera oficial ninguna autoridad sanitaria ha emitido un comunicado sobre el tema, trabajadores del nosocomio señalaron —de forma anónima— que los casos fueron atendidos recientemente y que los pacientes presentan evolución favorable bajo observación médica.

Hasta el momento, las autoridades del sector salud han mantenido hermetismo respecto a la situación, por lo que se espera que en las próximas horas se emita información oficial sobre las medidas preventivas y el estado de los menores afectados.

El virus de la boca, manos y pies es una enfermedad viral común en la infancia, caracterizada por fiebre, ampollas o erupciones en la boca, manos y pies. Los especialistas recomiendan mantener una adecuada higiene y acudir al médico ante la presencia de síntomas.



