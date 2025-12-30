Vientos derrumban anuncios y árboles

Los fuertes vientos del norte que se registraron durante la madrugada de ayer provocaron la caída de ramas de algunos de los arboles más antiguos, así como de diversos anuncios publicitarios en la zona centro de esta ciudad.

De acuerdo con los reportes climatológicos, las rachas de viento alcanzaron velocidades de hasta 60 kilómetros por hora, mismas que comenzaron a sentirse a partir de las 05:00 horas con la entrada del frente frío número 25 a esta región.

Se tenía previsto que el fenómeno meteorológico trajera consigo precipitaciones; sin embargo, hasta las 14:00 horas de ayer no se había registrado lluvia alguna en Valle Hermoso. En cuanto a la temperatura, los termómetros descendieron hasta los 14 grados centígrados, y se prevé que para el día de hoy el clima continúe con un mayor descenso térmico.

Acciones de la autoridad ante el fenómeno meteorológico

Aurelio Silva Salazar, encargado del monitoreo del clima, informó que se mantiene una estrecha coordinación con Protección Civil, a fin de estar atentos ante cualquier situación de riesgo que pudiera presentarse a consecuencia de este fenómeno natural.

Impacto en la comunidad por vientos del norte

Las autoridades exhortaron a la población a tomar precauciones, especialmente al transitar por áreas arboladas o con estructuras susceptibles a desprendimientos debido a las fuertes ráfagas de viento.