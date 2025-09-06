Dan "vida" escuelas a los ambulantes

Tras el inicio del ciclo escolar, los vendedores ambulantes que se instalan en las afueras de las escuelas de esta ciudad reportaron una notoria mejoría en sus ventas durante la primera semana de clases.

De acuerdo con testimonios, la salida de miles de estudiantes ha representado un respiro económico para este sector, que durante los últimos dos meses enfrentó una fuerte disminución en sus ingresos debido a la ausencia de alumnos en los planteles.

Miguel Garza, vendedor de raspados, comentó que esta primera semana las ventas de sus productos han aumentado de manera considerable, lo que le ha permitido mejorar el ingreso que lleva a su hogar.