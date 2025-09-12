Trasladan a gemela en estado delicado

La tarde del miércoles, una ambulancia del Gobierno del Estado realizó el traslado de una de las gemelas prematuras que nacieron el pasado martes en esta ciudad, hacia un hospital de la ciudad de Matamoros, debido a su delicado estado de salud.

Cosme Santos Flores, abuelo de las recién nacidas, señaló que el apoyo de la ciudadanía a través de las redes sociales fue clave para que las autoridades de Salud Estatal se movilizaran y garantizaran atención médica especializada a la menor.

Cabe recordar que, el mismo martes, la otra gemela fue trasladada por recursos propios de la familia hacia el Hospital Infantil de Reynosa, donde actualmente recibe cuidados intensivos.

En tanto, la segunda bebé fue canalizada este miércoles a Matamoros en una ambulancia equipada del sistema estatal de salud, donde ya se encuentra bajo atención médica.