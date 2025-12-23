Reparten tejanos juguetes a niños

Un grupo de personas residentes del estado de Texas, en Estados Unidos, realizó la entrega de juguetes a niños de distintas colonias consideradas como las más vulnerables de esta ciudad, en un gesto solidario con motivo de la temporada navideña.

La familia, que prefirió omitir sus apellidos, se instaló en diversos puntos de Valle Hermoso para hacer llegar un obsequio a los más pequeños del hogar.

¿Cómo se llevó a cabo la entrega de juguetes?

Uno de los lugares donde se llevó a cabo esta actividad fue el estacionamiento del Panteón Nuevo, ubicado en la colonia Soberón, hasta donde acudieron decenas de niños acompañados de sus familias para recibir un juguete.

Este tipo de acciones altruistas son comunes durante la época decembrina, cuando personas que residen en Estados Unidos regresan a Vallehermoso para apoyar a las colonias más alejadas y de mayor necesidad, llevando alegría a los niños en estas fechas especiales.

Acciones altruistas en la temporada navideña

Asimismo, se dio a conocer que algunos clubes sociales de la localidad también se encuentran organizando colectas y entregas de juguetes que se estarán realizando en los próximos días con motivo de la Navidad, manteniendo viva la tradición de apoyo y solidaridad comunitaria.