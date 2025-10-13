Consterna a Valle Hermoso muerte de maestro Carlos

Gran consternación ha causado en la comunidad educativa y de salud de Valle Hermoso el fallecimiento del profesor y maestro deportivo Carlos Acosta, quien perdió la vida la tarde del pasado sábado en la bocatoma del Río Bravo, en la playa Bagdad de Matamoros, tras ingresar al mar para rescatar a su hijo de 14 años.

De acuerdo con los reportes, el menor logró ponerse a salvo, sin embargo, su padre fue arrastrado por la corriente y no logró salir del agua. Desde ese momento se emprendió una intensa búsqueda con apoyo de autoridades y voluntarios.

La esposa del profesor, la maestra Tanya Leyva, solicitó en reiteradas ocasiones el apoyo para localizar a su esposo, siendo hasta el domingo cuando, tras 18 horas de búsqueda, el cuerpo fue hallado en las costas de Brownsville, Estados Unidos.

Compañeros maestros, personal del sector salud y amigos del fallecido manifestaron su pesar por la trágica pérdida, destacando la valentía y el amor con que el profesor Acosta dio su vida para salvar la de su hijo.

El maestro Carlos Acosta es recordado como un ejemplo de entrega, solidaridad y heroísmo, dejando un profundo vacío entre sus seres queridos y en toda la comunidad educativa a nivel general como en la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso, en donde se desempeñaba, asi como ennel sector Salud de Valle Hermoso.



