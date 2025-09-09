Mercado en el olvido

Lo que en la década de los 90 fue un punto de gran movimiento comercial, hoy luce en el abandono, el mercadito Rivas Badillo, ubicado en la calle Juárez y 21 de Marzo de la zona centro, atraviesa una situación crítica tras más de dos décadas de decadencia.

Desde el año 2000, la presencia de comerciantes y clientes comenzó a disminuir de manera considerable, hasta que varios negocios quedaron reducidos a ruinas.

Actualmente, el inmueble presenta una vista desalentadora para quienes en algún momento acudieron a adquirir artículos en ese lugar.

Algunos locales se han resistido a cerrar, principalmente los que se encuentran en las orillas hacia las calles alternas, sin embargo, la falta de movimiento comercial y el deterioro de los edificios en algunos casos, han complicado su permanencia.