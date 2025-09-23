Ileso motociclista luego de choque

Un cobrador de la tienda Elektra se vio involucrado en un accidente de tránsito cuando circulaba a bordo de su motocicleta en la colonia Buena Vista, resultando con leves raspones tras impactarse contra una camioneta.

El percance ocurrió ayer alrededor de las 11:00 horas, sobre la calle Obrero Mundial, cuando el motociclista se desplazaba de oriente a poniente y se encontró con una camioneta marca Kia que salía en reversa de un domicilio, lo que provocó el choque.

Al sitio acudieron elementos de emergencia, quienes localizaron al joven tirado sobre la carpeta asfáltica. Aunque no proporcionó su identidad, señaló que trabajaba como cobrador de la citada tienda y que la unidad se le atravesó en el camino.