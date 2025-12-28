Bajarán las temperaturas a partir de este domingo

A partir de este domingo se prevé un descenso en las temperaturas en la ciudad de Valle Hermoso, el cual podría mantenerse durante los últimos días del año 2025, informó Aurelio Silva Salazar, encargado del monitoreo del clima.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas comenzarán a descender durante la tarde-noche de este domingo, registrándose una mínima de 14 grados centígrados y una máxima de 24 grados. Para el día lunes se esperan temperaturas aún más bajas, con mínimas de hasta 9 grados centígrados, además de viento fuerte proveniente del norte y ligera presencia de lluvia.

El funcionario señaló que el clima frío podría continuar durante el martes y miércoles de la próxima semana, por lo que se anticipa que los últimos días del año 2025 se presenten con bajas temperaturas y condiciones lluviosas.