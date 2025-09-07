Denuncian tiraderos clandestinos de llantas en brechas de Valle Hermoso

Vecinos de la zona rural denunciaron la utilización de brechas como tiraderos clandestinos de neumáticos, lo que ha generado preocupación por la contaminación y el impacto ambiental en la región.

La brecha 122 con kilómetro 74 fue el punto exacto donde, durante la mañana de ayer, aparecieron decenas de llantas viejas arrojadas por desconocidos.

Hasta el momento se desconoce si existe un departamento de ecología local que investigue qué negocio o taller mecánico podría estar detrás de esta práctica irregular.

Mientras tanto, algunos habitantes del sector han optado por reutilizar parte de los neumáticos: unos los aprovecharán como bebederos para animales de campo, otros como columpios, e incluso como divisores de espacios en ranchos cercanos.