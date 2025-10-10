Bajan los pronósticos de lluvia en la región

Luego de que a mediados de semana se advirtiera sobre la posibilidad de lluvias continuas para esta región, el encargado del monitoreo del clima en Valle Hermoso, Aurelio Silva Salazar, informó que las probabilidades de precipitación han disminuido de manera considerable.

De acuerdo con el funcionario, para este viernes se mantiene únicamente un 24 % de probabilidad de lluvia, mientras que a partir de mañana sábado y hasta el próximo martes, se prevé un cielo mayormente despejado y condiciones estables en la mayor parte del municipio.

Silva Salazar señaló que, aunque el panorama climático luce más favorable, la población debe permanecer atenta a cualquier cambio en las condiciones del tiempo, especialmente quienes realizan actividades al aire libre o labores agrícolas, ya que el clima puede variar de forma repentina.