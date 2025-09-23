Choque termina en una barda

Un aparatoso accidente de tránsito se registró ayer al mediodía en el cruce de la calle Perú con Victoria, en la colonia Unión, donde una pareja que viajaba en un vehículo de la marca Buick, tipo Regal, terminó impactando contra la barda del parque de sóftbol del sector.

El percance ocurrió alrededor de las 12:15 horas, cuando el Buick chocó primero contra un automóvil de la marca Nissan, tipo Sentra, para posteriormente perder el control y proyectarse contra la barda de material.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales tanto en las unidades participantes como en la estructura del parque.

De acuerdo con la declaración de la conductora del Nissan, ella circulaba de sur a norte sobre la calle Perú y no se percató de que el otro vehículo transitaba de oriente a poniente, lo que derivó en la colisión.