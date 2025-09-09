Moviliza borracho a los cuerpos de emergencia

La tarde del lunes, vecinos de la calle Revolución y 10 reportaron a las autoridades la presencia de un hombre tirado a un costado de la vía pública, en aparente estado de ebriedad, lo que generó la movilización de unidades de emergencia.

El individuo, quien vestía pantalón de mezclilla y camisa verde, permaneció por más de una hora sobre la calle, junto a su bicicleta y una botella de alcohol.

Alarmados por la situación, los vecinos solicitaron apoyo ante el riesgo que representaba su permanencia en ese lugar.

Al sitio acudieron elementos de la ambulancia de voluntarios de la ciudad, quienes confirmaron que el sujeto se encontraba en completo estado de ebriedad. Ninguna persona en el lugar dijo conocerlo.