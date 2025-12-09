Vigilarán aumento del salario mínimo

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo en esta localidad deberá aumentar un 5%, informó el licenciado Jesús Alberto Ávila, supervisor de la Secretaría del Trabajo en Valle Hermoso.

Aunque oficialmente el municipio no está catalogado como zona fronteriza, Ávila explicó que el ajuste salarial que se aplicará en ciudades como Matamoros, Río Bravo y Reynosa también entrará en vigor en esta localidad, de acuerdo con las disposiciones emitidas por las autoridades laborales.

Detalles sobre el aumento salarial en Valle Hermoso

Durante 2025, el salario mínimo fue de 419.88 pesos por jornada laboral. Con el incremento anunciado, el monto pasará a 440.87 pesos a partir de 2026.

El funcionario añadió que también iniciará un periodo de transición durante el próximo año para la reducción gradual de las horas laborales en toda la República, conforme a las reformas que se implementarán a nivel federal.

Impacto del incremento en la comunidad laboral

Las autoridades exhortan a los empleadores a mantenerse informados y verificar el cumplimiento de estas nuevas disposiciones para garantizar los derechos laborales de los trabajadores.