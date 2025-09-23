Frustan intento de asalto a un banco

Momentos de tensión se vivieron ayer por la mañana en el primer cuadro de la ciudad, luego de que un hombre ingresara a la sucursal Banamex con un mazo en la mano e intentara amedrentar a los cajeros para cometer un asalto.

El individuo, quien dijo llamarse Pedro García, es conocido por pedir dinero en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y carretera 82.

De acuerdo con testigos, no se encontraba en sus cinco sentidos, pues aparentemente había ingerido bebidas alcohólicas antes de ingresar a la institución bancaria.

Elementos de la Policía Vial Municipal fueron los primeros en arribar al lugar y lograron someter al sujeto, quien ha sido señalado en otras ocasiones por causar disturbios y amedrentar a la población en la zona centro.