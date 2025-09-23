Frustan intento de asalto a un banco

Frustan intento de asalto a un bancoDe acuerdo con testigos, no se encontraba en sus cinco sentidos, pues aparentemente había ingerido bebidas alcohólicas antes de ingresar a la institución bancaria
Momentos de tensión se vivieron ayer por la mañana en el primer cuadro de la ciudad, luego de que un hombre ingresara a la sucursal Banamex con un mazo en la mano e intentara amedrentar a los cajeros para cometer un asalto.
El individuo, quien dijo llamarse Pedro García, es conocido por pedir dinero en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y carretera 82.
De acuerdo con testigos, no se encontraba en sus cinco sentidos, pues aparentemente había ingerido bebidas alcohólicas antes de ingresar a la institución bancaria.
Elementos de la Policía Vial Municipal fueron los primeros en arribar al lugar y lograron someter al sujeto, quien ha sido señalado en otras ocasiones por causar disturbios y amedrentar a la población en la zona centro.
Hasta ayer por la tarde se esperaba que la representación del banco interpusiera una denuncia formal para que las autoridades correspondientes pudieran proceder en contra del detenido.