Apoyan a obreros con uniformes para los hijos

Con el objetivo de brindar respaldo a las familias trabajadoras de la región, el Sindicato de los Trabajadores de la Industria Maquiladora (STIM) anunció un programa de apoyo en la entrega de uniformes escolares para los hijos de los obreros sindicalizados.

La licenciada Teresa González Hernández, líder del STIM, informó que del 4 al 8 de agosto se estará realizando el registro de trabajadores interesados en recibir este beneficio. El proceso se llevará a cabo en el edificio del sindicato y para acceder al apoyo, los trabajadores deberán presentar: copia del gafete laboral, copias del acta de nacimiento del hijo o hija, nombre de la escuela a la que pertenece el menor y tallas de ropa requeridas.

González Hernández señaló que el día 11 de agosto se hará la entrega de los uniformes a todos aquellos trabajadores que hayan cumplido con el registro en tiempo y forma.

"Es un esfuerzo que hacemos para aliviar parte de la carga económica que representa el regreso a clases. Nuestro compromiso es con el bienestar de las familias trabajadoras", subrayó la dirigente sindical.

Este tipo de apoyos refuerza la importancia del trabajo colectivo y el respaldo que los sindicatos pueden brindar en momentos clave del año para las familias obreras.