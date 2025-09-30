Vienen más lluvias

Las autoridades locales alertaron a la población sobre la presencia de lluvias continuas para la próxima semana en esta región, derivadas del paso del Frente Frío número cinco.

Aurelio Silva Salazar, responsable del monitoreo climático en Valle Hermoso, informó que las precipitaciones comenzarán a sentirse a partir del jueves de esta semana y podrían extenderse hasta el domingo 12 del mes de octubre.

El funcionario recomendó a la ciudadanía tomar las medidas de precaución necesarias, evitar salir a carretera y suspender, en la medida de lo posible, actividades al aire libre mientras se presenten las lluvias.

Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de Protección Civil para prevenir accidentes y riesgos a la salud.