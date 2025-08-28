Aparatosa volcadura

Poco antes del mediodía ayer miércoles, se registró un fuerte accidente en la curva del kilómetro 73 con 120, donde una camioneta de reciente modelo terminó con severos daños tras una volcadura.

La unidad siniestrada corresponde a una camioneta marca Kia, tipo Seltos, en color guindo, la cual era conducida por una mujer adulta de 73 años de edad, quien se identificó como Leonor Garza y quien viajaba acompañada por otra mujer de 36 años de edad identificada como Kariba Alvarado.

De acuerdo con los primeros reportes, un descuido ocasionó que la camioneta se saliera de la carretera sobre la curva y cayera en una canaleta, lo que derivó en la volcadura.

Las dos mujeres que viajaban en el vehículo resultaron lesionadas y fueron trasladadas al Hospital General por una ambulancia de voluntarios de esta localidad, donde recibieron atención médica.