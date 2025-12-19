Inician estudiantes periodo vacacional

A partir de este viernes y hasta el próximo 12 de enero de 2026, más de 13 mil 500 estudiantes de Valle Hermoso disfrutarán del periodo vacacional de fin de año, de acuerdo con información proporcionada por autoridades educativas.

Acciones de vigilancia en escuelas durante las vacaciones

El profesor Jorge Mata Álvarez, jefe del Centro Regional para el Desarrollo Educativo, informó que durante este periodo las escuelas del municipio permanecerán bajo vigilancia, tanto por parte de las autoridades policiacas como con el apoyo de los propios padres de familia, con el objetivo de prevenir robos o daños en los planteles.

Señaló que oficialmente este viernes marca la salida de los estudiantes para iniciar sus vacaciones; sin embargo, en algunas escuelas de Valle Hermoso desde el día de ayer e incluso desde el pasado martes ya se realizaban las tradicionales posadas, por lo que las actividades académicas no se desarrollaban de manera habitual.

Llamado a padres para cuidar a sus hijos en vacaciones

Finalmente, las autoridades educativas hicieron un llamado a los padres de familia para que cuiden y supervisen a sus hijos durante el periodo vacacional, a fin de que regresen sanos y salvos a las aulas en la continuación del ciclo escolar 2025 - 2026.