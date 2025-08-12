Arden unidades de transporte público

Usuarios del transporte público han expresado su inconformidad por las altas temperaturas que se registran al interior de las unidades, describiéndolas como "hornos" debido a la falta de ventilación, mientras las sensaciones térmicas en la ciudad alcanzan hasta 43 grados centígrados.

Ayer, una persona adulta mayor, quien prefirió permanecer en el anonimato, relató que durante un viaje en transporte público llegó a sentirse mal por el intenso calor.

Además, algunos pasajeros señalaron que, en ciertas unidades, el olor a gas butano resulta insoportable, lo que incrementa la incomodidad y podría representar un riesgo.

Hasta el momento, se informó que ninguna autoridad competente ha intervenido para atender esta situación en el transporte público de la localidad, lo que pudiera dejar pro to una situación lamentable.