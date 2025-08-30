'Fabricación de uniformes a tope

Decenas de costureras y sastres de esta ciudad se encuentran en plena temporada alta de trabajo, al dedicarse en los últimos días a la confección de uniformes para distintas instituciones educativas de nivel primaria y secundaria.

Abigail Carmona, costurera residente de la colonia Los Pinos, comentó que la carga laboral se ha intensificado en esta temporada debido a la demanda de uniformes escolares, pues muchos padres de familia optan por confeccionarlos con manos locales en lugar de adquirirlos en comercios establecidos, lo que les representa un ahorro económico.

Aunque la mayoría de las instituciones mantiene uniformes con hologramas bordados de la escuela, la fabricación en talleres caseros sigue siendo una opción elegida por numerosas familias que buscan calidad a menor costo.

Se espera que durante este fin de semana la actividad de costureras y sastres en Valle Hermoso continúe en aumento, marcando una de las temporadas de mayor trabajo para este sector



