Abandona vehículo tras sufrir accidente

Un vehículo Dodge tipo Neón, de modelo antiguo, sufrió una volcadura la madrugada de ayer y fue abandonado por sus ocupantes sobre la carretera Valle Hermoso–Empalme.

El accidente ocurrió alrededor de las 03:25 horas, a la altura del kilómetro 121 con 73, justo en el tramo de las dos curvas con dirección al poblado Empalme.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Vial, quienes confirmaron que la unidad se encontraba volcada y sin personas en su interior.

Autoridades informaron que no se localizaron a los tripulantes, por lo que se procedió a tomar conocimiento del hecho y asegurar el área.

Cabe señalar que a la misma hora se recibió el reporte de otro accidente a unos kilómetros más adelante, rumbo al poblado Anáhuac, donde presuntamente un vehículo tipo Razer había sufrido una volcadura; sin embargo, no se encontró evidencia alguna del percance en el sitio indicado.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, especialmente durante la madrugada y en tramos carreteros con curvas pronunciadas.



