Transmigrantes saturan carreteras

En los últimos días se ha registrado un notable incremento en el flujo de vehículos de transmigrantes que circulan por las principales carreteras de esta comunidad, procedentes de los Estados Unidos y con destino a distintos países de Centroamérica.

De acuerdo con lo observado, la ruta que siguen los transmigrantes desde el Puente Internacional Libre Comercio, conocido como "Los Indios", hacia el interior de la República Mexicana y posteriormente a Centroamérica, atraviesa por el centro de Valle Hermoso, lo que ha generado una mayor afluencia vehicular.

Diariamente, cientos de unidades pueden verse transitando por la avenida Lázaro Cárdenas, mejor conocida como la carretera 120, una de las vialidades más concurridas de la ciudad.

Ante esta situación, elementos de la Policía Vial Municipal han exhortado a los habitantes y automovilistas a extremar precauciones, ya que en algunos casos los vehículos que cruzan por esta zona se han visto involucrados en accidentes viales.

Las autoridades señalaron que otra de las causas del aumento en los percances es que muchos conductores circulan a exceso de velocidad, con la intención de llegar a sus destinos antes de las festividades decembrinas, ya sea Navidad o Año Nuevo.

Finalmente, se espera que durante los próximos días no se registren más accidentes de los habituales en esta temporada, reiterando el llamado a la conducción responsable para evitar incidentes y salvaguardar la integridad de quienes transitan por las carreteras de Valle Hermoso.



