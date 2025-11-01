Ignoran transmigrantes a autoridades locales

Un grupo de al menos 12 transmigrantes originarios de Belice protagonizó la tarde de ayer viernes un zafarrancho sobre la carretera 120, a la altura del kilómetro 85, en la salida sur de la ciudad de Vallehermoso, luego de que una de las unidades que integraba su caravana sufriera un accidente.

De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió cuando uno de los vehículos remolcados se desprendió de la unidad principal, saliéndose del camino y provocando daños en los neumáticos.

Mientras los transmigrantes intentaban reparar el desperfecto, arribó una patrulla de la Policía Vial Municipal para realizar las investigaciones correspondientes y dialogar con el responsable del percance.

Sin embargo, el individuo que fungía como responsable de la caravana se mostró prepotente y grosero con los oficiales, negándose a entablar comunicación.

Ante esta situación, el comandante de la corporación les solicitó que lo acompañaran a la delegación local para aplicar la multa correspondiente, pero los transmigrantes rechazaron la instrucción e intentaron darse a la fuga.

Elementos de la Guardia Estatal acudieron al lugar para brindar apoyo a los agentes municipales, momento en el que los transmigrantes iniciaron una serie de gritos, ofensas, empujones y agresiones físicas contra los uniformados.

El momento más tenso se registró cuando uno de los beliceños se lanzó frente a una de las unidades policiales para evitar que fuera detenida. Tras varios minutos de tensión, las autoridades lograron calmar la situación y llegaron a un acuerdo conciliatorio, emitiendo únicamente una advertencia verbal a los involucrados.

Finalmente, los transmigrantes continuaron su camino rumbo a su país, luego de ser apercibidos por las autoridades.

A pesar del altercado, no se reportaron personas lesionadas ni detenidas, aunque el incidente movilizó al menos cinco unidades policiales y más de 15 elementos que participaron en el operativo de control.



