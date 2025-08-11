Discusión termina en tragedia familiar

E l fatal accidente que se registró el sábado por la tarde en la carretera 120 y calle Aquiles Sedan de la zona centro de Valle Hermoso, fue el desenlace de una fuerte discusión de pareja.

Después de cubrirse la noticia de que un vehículo de la marca Pontiac color negro, se había estampado contra la caja de un camión de carga, y que una mujer habría quedado sin vida en el lugar, se informaron más detalles de lo ocurrido.

De acuerdo a las investigaciones, la pareja de José Antonio Mejía, de 37 años de edad y Claribel Garza Guerrero, de 37 años de edad, se desplazaban de norte a sur por la carretera 120, pero tras discutir, aparentemente la dama jaló el volante al conductor y terminaron chocando contra el camión, quedando en el lugar la mujer sin vida y el hombre mal herido.

A la pareja, los acompañaba su hijo menor de cuatro años de edad, quien resultó con serias lesiones qué lo pusieron delicado de salud en el Hospital General .

Las autoridades policíacas, invitaron a la comunidad a buscar ayuda psicológica antes de que alguna tragedia como la que sucedió el sábado pueda destruir por completo a una familia.