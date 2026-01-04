Tragedia en VH enluta a familia de Matamoros

Una tragedia vial registrada la tarde del viernes, enlutó a una familia originaria de la ciudad de Matamoros, luego de un fatal accidente ocurrido en el kilómetro 250 de la carretera Matamoros–Victoria.

De acuerdo con la información recabada, una camioneta Ford tipo Sport Trac volcó y terminó dentro de una parcela a un costado de la cinta asfáltica, dejando como saldo una mujer sin vida, de 73 años de edad, a la cual se le identificó como Ana Maria Vera.

Además, cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas una menor de edad, un padre de familia, una joven de 19 años y otra mujer de 40 años.

El padre de familia y la menor, quienes se identificaron como Mario Montiel de 41 años y Mariana de 7 años, fueron trasladados al Hospital General de Valle Hermoso por una ambulancia de Protección Civil de esta ciudad.

En tanto, la mujer de 40 años identificada cómo Maritza Martínez, quien presentaba múltiples fracturas expuestas, así como su hija Mayra Joselin de 19 años de edad, fueron trasladadas a hospitales de la ciudad de Matamoros por paramédicos de las ambulancias Orduña, reportándose el estado de salud de la madre como delicado.

Al lugar del accidente acudieron elementos de Protección Civil de Valle Hermoso, personal de la Guardia Estatal División Caminos, paramédicos del grupo Orduña de Matamoros, Ángeles Verdes, así como ciudadanos voluntarios que se sumaron a las labores de auxilio.

De manera preliminar se informó que la familia viajaba desde el interior del estado, donde habrían pasado las celebraciones de Año Nuevo, con destino a la ciudad de Matamoros, lugar donde radican.

El padre de familia dio a conocer que las causas que originaron el fatal accidente, se debieron al estallido de un neumático, por lo cual la camioneta se salio de control y terminó en el accidente en el que una mujer perdió la vida y al menos otra permanece en estado crítico.