Deja accidente una mujer muerta y dos lesionados

Un trágico accidente de tránsito se registró la tarde del sábado a las 15:00 horas sobre la carretera 120, a la altura de la calle Aquiles Serdán, donde una mujer perdió la vida y dos personas resultaron lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia viajaba a bordo de un vehículo Pontiac color negro cuando se impactó contra la caja de un tráiler que se encontraba estacionado a un costado de la vía.

En el lugar falleció Claribel "N", de 37 años de edad, quien ocupaba el asiento del copiloto y sufrió severos golpes en la cabeza.

El conductor, identificado como José Antonio Mejía, de 37 años, presentó contusiones y una herida abierta en la cabeza, mientras que un menor de cuatro años, aparentemente su hijo, fue trasladado en estado delicado a un hospital de la ciudad.

Autoridades y cuerpos de auxilio acudieron de inmediato para atender la emergencia y trasladar a los heridos.

La zona fue acordonada para realizar las investigaciones correspondientes y deslindar responsabilidades.