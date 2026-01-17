A la deriva trabajadores de la salud

Más de 60 trabajadores del Centro de Salud Valle Hermoso se encuentran en la incertidumbre, al no contar hasta el momento con un oficio de comisión que les permita instalarse y laborar en otros centros de salud de las colonias de esta ciudad o en la Jurisdicción Sanitaria número X.

De acuerdo con información proporcionada por los propios empleados del sector Salud, desde el pasado 5 de diciembre de 2025 el edificio del Centro de Salud fue cerrado, sin que hasta la fecha se haya presentado un dictamen oficial que determine el nivel de riesgo o seguridad del inmueble, el cual, aseguran, se encuentra en malas condiciones estructurales.

Los trabajadores señalaron que la directora del nosocomio, la doctora Alejandra Cobos, les informó que serían reubicados temporalmente en otros centros de salud de la comunidad; sin embargo, al no habérseles extendido un oficio de comisión, no han podido instalarse formalmente en ningún otro espacio para continuar con sus labores.

Durante el transcurso de esta semana, el secretario de Salud del Estado, doctor Vicente Joel Hernández Navarro, sostuvo una visita con los trabajadores de la salud de Valle Hermoso, aunque se deslindó de la situación que atraviesa el Centro de Salud y de la reubicación de los más de 60 empleados, argumentando que se trata de un tema correspondiente al programa IMSS-Bienestar del Gobierno Federal.

Por lo pronto, los trabajadores permanecen a la deriva, sin un lugar asignado para desempeñar sus funciones, lo que ha provocado la suspensión de diversos programas de salud, entre ellos los de vacunación, afectando directamente a la población de Valle Hermoso.



