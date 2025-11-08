Piden proteger a mascotas de las bajas temperaturas

El médico veterinario Erick Balderas advirtió que a partir de la próxima semana se registrarán temperaturas de hasta ocho grados centígrados, por lo que hizo un llamado urgente a proteger a las mascotas que permanecen en el exterior.

¿Cuál es la recomendación para los dueños de mascotas?

Señaló que cualquier elemento que sirva como resguardo contra el viento fuerte previsto, como cobijas, refugios improvisados o espacios cerrados, puede ser determinante para preservar la vida de los animales. El veterinario recomendó a los propietarios mantenerse atentos a las condiciones del clima y vigilar especialmente a las mascotas que se encuentran al aire libre.

¿Qué deben hacer los habitantes de zonas rurales?