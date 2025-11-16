Tala de mezquites sigue sin regularse

La tala indiscriminada de árboles de mezquite continúa sin ser regulada en diversas zonas rurales del municipio, donde se ha detectado un incremento en esta práctica para la fabricación de carbón, actividad que está generando daños significativos al ecosistema local.

Habitantes de la región han reportado que en distintos puntos del área rural es común observar la extracción de mezquites sin ningún tipo de control ni supervisión ambiental.

A pesar de la gravedad del problema, ninguna autoridad estatal ni ambiental ha intervenido para frenar estas acciones.

El mezquite, una especie clave para el equilibrio ecológico y una de las principales fuentes utilizadas para la elaboración de carbón, está siendo afectado de manera acelerada, lo que podría provocar consecuencias a largo plazo en la flora y fauna del municipio.

A la fecha, tampoco autoridades locales o estatales han emitido postura alguna sobre la situación, lo que mantiene a las comunidades rurales en preocupación ante el avance de esta práctica que amenaza los recursos naturales de Valle Hermoso.



