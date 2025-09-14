Ebrio roba en tienda y agrede a empleados

Durante la madrugada de ayer, un sujeto en estado de ebriedad ingresó a una tienda de conveniencia, ubicada en la calle Rosalinda Guerrero y calle Cuarta, donde intentó cometer un asalto y agredió físicamente a los empleados del lugar.

De acuerdo con el reporte, los trabajadores solicitaron apoyo al número de emergencias 911 al percatarse de la actitud violenta del individuo, quien tras forcejear con el personal tomó una cantidad menor de dinero en efectivo antes de darse a la fuga.

Afortunadamente, ninguno de los empleados resultó con lesiones de gravedad, limitándose los daños a golpes menores y afectaciones materiales.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia y las autoridades locales acudieron al sitio, sin embargo, el responsable logró escapar antes de ser detenido. Hasta el momento, no se ha logrado su identificación.