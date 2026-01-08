Llenan gripas los centros de salud

En los últimos días se ha registrado un incremento considerable en las consultas médicas en el Hospital General y en diversos centros de salud de esta ciudad, debido a la presencia de múltiples enfermedades respiratorias que están afectando a la población.

¿Qué virus respiratorios circulan en la población?

De acuerdo con un médico del Hospital General, quien solicitó omitir su nombre, actualmente circulan diversos virus respiratorios entre los habitantes, entre ellos Influenza, COVID-19 en distintas variantes, rinovirus, adenovirus y el virus sincitial respiratorio, entre otros.

El especialista explicó que los síntomas que presentan los pacientes son similares a los de una gripe común, destacando dolor de huesos, dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor de garganta, malestar general y sensación de "cuerpo cortado", lo que ha generado preocupación entre la ciudadanía.

Detalles sobre el aumento de consultas médicas

Aunque hasta el momento no existe información oficial emitida por el Hospital General ni por la Jurisdicción Sanitaria Número X, médicos han señalado en los últimos días que los casos de enfermedades respiratorias se han elevado de manera notable.

Acciones esperadas del sector salud ante la situación

Se espera que en breve alguna autoridad del sector salud dé a conocer información oficial y más detallada sobre la situación actual de los virus respiratorios que se han estado presentando recientemente en esta región, así como las medidas preventivas recomendadas para la población.