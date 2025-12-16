Dan protección al gasto del aguinaldo

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de la Policía Ministerial Investigadora, informaron que se implementarán operativos de vigilancia en los principales cajeros automáticos de la ciudad, con el objetivo de prevenir robos, asaltos y posibles extorsiones durante el periodo de pago de aguinaldos.

Acciones de la autoridad

Autoridades señalaron que será antes del próximo sábado cuando, por ley, empresas y dependencias gubernamentales realicen el pago de esta prestación, lo que generará una mayor afluencia de personas en las instituciones bancarias y cajeros automáticos. El coordinador de la corporación, quien solicitó omitir su nombre, indicó que se espera que las acciones preventivas permitan que todo transcurra con tranquilidad, garantizando la seguridad de los ciudadanos durante el retiro de su dinero.

Recomendaciones para la población

Finalmente, se exhortó a la población a tomar precauciones, evitar portar grandes cantidades de efectivo y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades correspondientes, con el fin de que las familias puedan disfrutar de una Navidad segura.