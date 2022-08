Se cuelga por no contar con tesis

Jovencito se quitó la vida porque no lo dejaron presentar el examen profesional.

Debido a que no lo dejaron presentar su examen profesional ante la falta de tesis y documentos, un jovencito decidió escapar por la puerta falsa del suicidio en la casa de un amigo.

El estudiante fue identificado como Ángel Eduardo, quien, de acuerdo a lo informado, se presentó a la universidad en la que había cursado la carrera, acompañado por su madre.

Sin embargo, en la escuela le solicitaron la tesis y no la llevaba elaborada,así como tampoco otros documentos, por lo que le dijeron que no podía presentar su examen. La madre, molesta, le dijo que no era bueno mentir, sin embargo, el muchacho, que tenía un tratamiento médico psiquiátrico, comenzó a deprimirse y pidió a su madre, con la que iba en un vehículo, que lo bajara en la esquina, pues quería ir a casa de un amigo en la colonia Tamaulipas, donde se quitó la vida.

Sin embargo más tarde el papá del amigo del muchacho, llamó a la señora para decirle que su hijo se había quitado la vida, para ello se colgó y aunque intentaron bajarlo nada pudieron hacer para salvarlo.