Se quema vehículo mientras circulaba

Valle Hermoso, Tam.

Cómo Eduado Nava, es cómo se identificó el conductor del vehículo del año 2004, el cual aparentemente sufrió una falla desde dos cuadras atrás, pues dejó una línea marcada de aceite desde la calle séptima hasta la quinta.

"No me di cuenta que venía tirando aceite, de repente vi que empezó a salir humo y cuando me pare ya había llamas", dijo el entrevistado.

Afortunadamente, personas que se encontraban cerca del lugar, llegaron y le ayudaron con botes con agua y el auto fue apagado a tiempo.

El hombre quedó con el susto de su vida, pues además de que estuvo a punto de quedarse por completo su auto, pudo haber sufrido daños físicos él mismo.