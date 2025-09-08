Se impacta contra tráiler

La madrugada del domingo se registró un accidente vial en la Alameda Margarita Maza de Juárez y calle Zapata, en la zona centro de esta ciudad, luego de que un automóvil se estampara contra la parte trasera de un tráiler cargado con bloques de construcción.

El vehículo involucrado es un Chevrolet tipo Sonic, color gris oscuro y de cuatro puertas, el cual quedó abandonado en el lugar tras el impacto.

Elementos de la Policía Vial arribaron al sitio y procedieron a acordonar el área para evitar mayores incidentes, pero al inspeccionar la unidad, no se encontró a ninguna persona en su interior, por lo que se presume que los ocupantes se dieron a la fuga inmediatamente después del choque.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente y dar con el paradero de los responsables, aunque el camión de carga no sufrió ningún daño.