Lista la venta de Rosca de Reyes

Propietarios de panaderías y diversos establecimientos de la localidad se declararon listos para enfrentar una de las mejores jornadas de venta del año con motivo del tradicional Día de Reyes, fecha en la que la demanda de la rosca aumenta de manera considerable.

Este día, comerciantes esperan registrar excelentes ventas de roscas de Reyes, una tradición con muchos años de arraigo en la comunidad y que reúne a familias y amigos para celebrar esta fecha especial.

Eleazar Castillo, trabajador y encargado de una panadería de esta localidad, dio a conocer que en algunos establecimientos se prevé la venta de hasta 500 roscas en un solo día, lo que representa un importante repunte económico para el sector panadero.

Indicó que los precios de las roscas varían de acuerdo con su tamaño y presentación, oscilando entre los 180 y hasta los 600 pesos, lo que permite a los consumidores elegir la opción que mejor se ajuste a sus necesidades.

Finalmente, los panaderos hicieron un llamado a la ciudadanía para apoyar el comercio local y disfrutar de esta tradición que año con año fortalece la convivencia familiar.



