Aumenta robos de autopartes

En los últimos días se han registrado diversos robos de accesorios de vehículos en distintos sectores de la ciudad, lo que ha generado preocupación entre los habitantes.

Los artículos más sustraídos son estéreos, tapas de rines y logotipos automotrices, de acuerdo con reportes ciudadanos.

Ayer, una vecina identificada como Isamar denunció que durante la madrugada le fue robado el estéreo del vehículo familiar, el cual permanecía estacionado sobre la carretera 120 con 82.500.

Cabe señalar que en ese mismo tramo de la ciudad se han reportado varios incidentes similares, sin que hasta el momento las autoridades hayan dado con el paradero de los responsables de estos delitos.

Los vecinos solicitaron mayor presencia policiaca y estrategias de vigilancia que permitan frenar esta problemática que afecta al patrimonio de las familias vallehermosenses.