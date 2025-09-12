Golpean y roban a un adulto mayor

Un adulto mayor, quien dijo tener residencia en el kilómetro 120 con 73, aseguró que la madrugada del jueves fue golpeado y que además le robaron su cartera afuera de un bar ubicado por la calle Segunda, entre Río Bravo y América, en la zona centro de esta ciudad.

El adulto mayor, quien no se identificó, se mantuvo ayer recibiendo atención médica en el consultorio del DIF, a un costado de la Presidencia Municipal, argumentando que le habían robado su cartera, su aparato auditivo y su credencial, después de ser golpeado al salir del bar en el que se encontraba.