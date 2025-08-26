Roban partes a vehículos en preparatoria

Estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Valle Hermoso, conocida como "Prepa Valle Hermoso", denunciaron una serie de robos a vehículos estacionados en las inmediaciones del plantel, ubicado en la zona centro de la ciudad.

Uno de los afectados, identificado como Humberto, reportó el hurto del estéreo de su automóvil la mañana de ayer.

Otros alumnos señalaron que también han sido despojados de logotipos, hologramas, tapas de rines y distintos accesorios de sus unidades.

Ante esta situación, la comunidad estudiantil pidió a las autoridades municipales una mayor vigilancia en el área, especialmente en las cercanías de la Alameda Margarita Maza de Juárez, donde suelen estacionarse los vehículos de quienes acuden diariamente a clases.