Roban vehículo al exterior de cine

Un residente de esta ciudad denunció el robo de su automóvil la noche del jueves, mientras se encontraba disfrutando de una película en un cine de la zona centro.

El afectado, identificado como Osvaldo Rea, informó que al salir del establecimiento notó que su vehículo, un Nissan Sentra modelo 2005 en color gris, ya no se encontraba en el lugar donde lo había dejado estacionado.

El automóvil estaba aparcado en la calle Hidalgo, entre segunda y tercera, justo en las afueras del cine local.

Tras percatarse del hurto, el propietario utilizó sus redes sociales para dar a conocer el hecho y compartió una fotografía de la unidad, con la esperanza de que la comunidad lo apoye en su localización.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial, sin embargo, se espera que inicien las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del vehículo y los responsables del robo.