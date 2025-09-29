Juego termina en riña campal

Lo que inició como un juego amistoso terminó en una riña campal entre aficionados en el parque de beisbol Enrique "La Jolela" Villarreal, ubicado en la zona centro de la ciudad.

Durante el encuentro del pasado fin de semana, los ánimos entre las porras de ambos equipos comenzaron a subir de tono hasta desatar insultos, gritos, amenazas y posteriormente golpes entre los presentes.

El altercado provocó que varias familias, que habían acudido a disfrutar del partido, tuvieran que abandonar el área de gradas para resguardar su seguridad.

Cabe señalar que en lo que va del año se han registrado ya dos riñas campales en este parque de beisbol: la primera entre jugadores y la segunda, ocurrida este fin de semana, entre los mismos espectadores.

Se espera que la directiva de la Liga Municipal de Béisbol, dé declaraciones al respecto y brinde castigo a quienes alteran el orden dentro del Parque.



