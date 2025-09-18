Atan un caballo a un lado de la carretera

Habitantes de esta ciudad denunciaron la presencia de un caballo amarrado a un poste a un costado de la carretera 82, a la altura del kilómetro 123.800, durante la madrugada del miércoles. Esta situación representó un serio peligro para los conductores que circulaban por el lugar.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el animal en varias ocasiones cruzó a la carpeta asfáltica, lo que aumentó el riesgo de un accidente vial.

"El caballo se subió a la carretera varias veces. Si pasa un vehículo a velocidad, puede impactarse contra el animal," señaló Narcizo Bustos, residente del fraccionamiento San Luis, quien observó la situación y la denunció públicamente.