Muere de sepsis

Un hombre de 63 años de edad perdió la vida ayer al mediodía a consecuencia de una sepsis aguda, en un domicilio ubicado en la calle América y Segunda, de la colonia Independencia Norte.

El fallecido fue identificado como Reynaldo Escoto Castillo, quien hace aproximadamente tres semanas sufrió una caída sobre unas brasas, provocándose quemaduras que no fueron atendidas médicamente, situación que derivó en una infección severa que finalmente terminó con su vida.

De acuerdo con el informe, al lugar acudieron primero paramédicos voluntarios, luego de recibirse el reporte de que la persona se encontraba inconsciente en el patio trasero de su vivienda.